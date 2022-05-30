Нидерландская компания Gasterra отказалась платить за российский газ в рублях. «Газпром» остановит поставки

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Газовый трейдер из Нидерландов Gasterra отказался выполнять требование об оплате российского газа в рублях. Об этом сообщается на сайте Gasterra.

«Газпром» остановит поставки газа Gasterra с 31 мая, сообщила нидерландская компания. В «Газпроме» подтвердили эту информацию, пишет «Коммерсант».

Gasterra пояснила, что отказалась платить за газ в рублях, так как это может нарушить санкции ЕС против России, а также из-за «финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым способом оплаты».

Gasterra недополучит от «Газпрома» около двух миллиардов кубометров газа, поставка которого была предусмотрена контрактом. Компания заявила, что уже начала покупать газ у других поставщиков.

«Европейский газовый рынок очень хорошо интегрирован и обширен. Однако невозможно предсказать, как потеря поставок в размере 2 миллиардов кубометров российского газа повлияет на ситуацию со спросом и предложением, и сможет ли европейский рынок безболезненно восполнить эту потерю поставок», — добавила Gasterra.

Gasterra наполовину принадлежит правительству Нидерландов, еще по 25% ее акций владеют энергетические гиганты Shell и ExxonMobil. Агентство Reuters называло Gasterra крупнейшим газовым трейдером Нидерландов, поставлявшим газ в том числе в другие страны ЕС.

30 мая об отказе платить за российский газ в рублях также заявила крупная датская энергетическая компания Orsted. Последним днем для оплаты в рублях будет 31 мая, после чего Orsted ожидает приостановку поставок от «Газпрома», добавила компании.

Ранее платить за российский газ в рублях отказались Финляндия, Болгария и Польша, поставки в эти страны были прекращены.

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