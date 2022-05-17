Финляндия отказалась от оплаты российского газа в рублях

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Финский государственный оператор Gasum отказался переходить на систему оплаты газа в рублях, говорится в сообщении компании.

В связи с этим Gasum предупредил о «повышенном риске» прекращения поставок газа из России. В компании, однако, подчеркнули, что готовились к такой ситуации и что летом 2022 года Финляндия рассчитывает получать газ из Эстонии.

В Gasum сообщили, что намерены подать в арбитраж иск о пересмотре контракта на поставку газа. Помимо вопроса оплаты в рублях, подчеркнули в компании, у сторон есть и другие разногласия.

Финляндия покупает российский газ более 45 лет. Последний контракт был заключен в 2015 году, он должен действовать до конца 2031 года.

Россия потребовала от «недружественных» стран платить в рублях по ранее заключенным контрактам с 1 апреля. Болгария и Польша уже отказались платить за газ по предложенной схеме, после чего поставки в эти страны были прекращены.

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