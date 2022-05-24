В Украине пятерых российских военных и троих наемников ЧВК «Вагнер» обвинили в убийстве старосты села Мотыжин и пытках мирных жителей под Киевом

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Киевская областная прокуратура и Киево-Святошинская окружная прокуратура подозревают пятерых российских военнослужащих и троих бойцов ЧВК «Вагнер» в нарушении законов и обычаев войны, сопряженным с умышленным убийством (часть 1, часть 2 статьи 438 УК Украины).

Как сообщает Офис генерального прокурора Украины, подозреваемые причастны к 14 эпизодам жестокого обращения с мирными жителями Киевской области, в том числе к убийствам, пыткам, грабежам и поджогам домов. «После их пыток удалось выжить только троим людям», — заявили в ведомстве.

Военных и наемников, в частности, обвинили в убийстве старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и членов ее семьи. По данным властей Украины, в марте военные похитили старосту, ее мужа и сына, пытали их, «пытаясь получить информацию о ВСУ и теробороне», а затем убили.

Служба безопасности Украины опубликовала имена подозреваемых.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Ольга Сухенко, ее муж Игорь и сын Александр были захвачены российскими военными в конце марта. Когда россияне ушли из Киевской области, тела старосты и членов ее семьи были найдены в братской могиле. Фотография тел погибших стала одним из самых известных свидетельств военных преступлений в Украине.

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