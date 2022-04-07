Песков заявил о «значительных потерях» России в войне в Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Sky News признал, что российские войска понесли «значительные потери» в Украине. «Это огромная трагедия для нас», — сказал Песков.

При этом, отвечая на вопрос журналиста Sky News Марка Остина о том, стала ли война в Украине разгромом для России, учитывая потери, пресс-секретарь президенты РФ заявил, что «это неправильное понимание того, что происходит».

Песков далее рассказал, что Киевскую и Черниговскую область российские военные покинули не в связи с потерями, а чтобы снизить напряженность и создать комфортные условия для продолжения переговоров с Украиной.

Российские власти после вторжения в Украину 24 февраля лишь дважды называли данные о потерях, последняя на настоящий момент информация от Минобороны РФ поступала 25 марта. Тогда было объявлено, что за месяц войны погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения. Украинская сторона оценивает российские потери в 18700 человек, не уточняя, идет ли речь только об убитых или также о раненых.

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