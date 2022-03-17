Байден назвал Путина кровавым диктатором и чистейшим головорезом

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Президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина «кровавым диктатором и чистейшим головорезом, который ведет аморальную войну против народа Украины». Об этом он заявил на ежегодном обеде друзей Ирландии на Капитолийском холме в честь Дня святого Патрика.

Накануне, 16 марта, Байден охарактеризовал Путина как военного преступника. Год назад Байден положительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние высказывания Байдена, назвал их «абсолютно непозволительными, недопустимыми и непростительными». По мнению представителя Кремля, глава государства, «которое на протяжении многих лет бомбило людей по всему миру», не имеет права на подобные слова.

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