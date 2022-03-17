Война Двадцать второй день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. Онлайн за предыдущий день можно почитать тут. Главные события предыдущего дня — тут, а самые важные фотографии — тут.
Главное за последние часы:
- В войне в Украине могли погибнуть уже около семи тысяч российских военных, сообщила The New York Times со ссылкой на оценку американских властей.
- Самолеты крупнейшего в России грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» полностью остановили полеты.
- Байден назвал Путина «военным преступником». В Кремле заявили, что такая риторика недопустима.
- В Мариуполе нанесли авиаудар по драматическому театру, в подвалах которого, по данным властей, прятались сотни людей. Также обстрелян бассейн «Нептун». Минобороны РФ утверждает, что театр взорвал украинский батальон «Азов».
- Освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров, похищенный 11 марта. Его обменяли на девять российских солдат-срочников, утверждают в офисе президента Украины.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.
На дверях активистов продолжают появляться надписи с буквой Z
Буквы Z нарисовали на дверях одной из сторонниц движения «Социалистическая альтернатива» и журналистки «Соты» Анны Лойко.
Накануне стало известно, что аналогичные надписи появились на дверях квартир создателя телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова и московской активистки Ольги Мисик.
США пришлют Украине 100 «дронов-камикадзе» Switchblade в рамках нового пакета военной помощи
Об этом Politiсo заявил лидер республиканцев комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол и подтвердил неназванный представитель администрации президента Джо Байдена.
Switchblade — это легкие беспилотники, оснащенные системами наведения и несущие взрывчатку. Такой дрон может находиться в воздухе до 30 минут, прежде чем его направит к цели оператор, находящийся в десятках километров от него.
Это новый тип вооружения, поставляемого США Украине. Ранее Белый дом отправлял в страну в основном противотанковое и зенитное оружие, отмечает Politico.
Владимир Зеленский дал интервью NBC. Главное
- Переговоры с Россией продолжаются, но идут достаточно сложно.
- Никто не знает, начнется ли Третья мировая война, если США обеспечат закрытие неба над Украиной. Может быть, она уже началась. И никто не знает, что будет дальше, если Украина будет захвачена.
- Россия пересекла все красные линии, когда стала обстреливать мирных жителей.
За событиями вокруг войны в Украине можно следить не только на нашем сайте или в приложении, но и в телеграм-канале.
Twitter маркировал или удалил более 50 тысяч недостоверных материалов о ситуации в Украине.
Президент Молдовы Майя Санду: мы всегда требовали вывода российских войск из Приднестровья
Об этом президент Молдовы заявила, комментируя принятую ПАСЕ резолюцию об исключении России из Совета Европы, в которой упоминается в том числе «оккупация приднестровского региона».
При этом представитель молдавской делегации в ПАСЕ Влад Батрынча назвал резолюцию «опасной попыткой» вовлечь Молдову в военный конфликт между Россией и Украиной.
The New York Times: в Украине погибли более семи тысяч российских солдат
Это больше, чем число погибших американцев во время войн США в Ираке и Афганистане, пишет The New York Times со ссылкой на «консервативную оценку» американских спецслужб.
Генштаб Вооруженных сил Украины оценивает потери российской армии в 13 800 человек (идет ли речь только о погибших или также о раненых и пленных, не уточняется).
Минобороны России пока лишь один раз с начала войны сообщило данные о погибших российских военных. 2 марта ведомство объявило, что погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 человек ранены.
Во время войны проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, не представляется возможным.
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