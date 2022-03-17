Война Двадцать второй день. Онлайн «Медузы»

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Двадцать второй день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. Онлайн за предыдущий день можно почитать тут. Главные события предыдущего дня — тут, а самые важные фотографии — тут.

Главное за последние часы:

В войне в Украине могли погибнуть уже около семи тысяч российских военных, сообщила The New York Times со ссылкой на оценку американских властей.

Самолеты крупнейшего в России грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» полностью остановили полеты.

Байден назвал Путина «военным преступником». В Кремле заявили, что такая риторика недопустима.

В Мариуполе нанесли авиаудар по драматическому театру, в подвалах которого, по данным властей, прятались сотни людей. Также обстрелян бассейн «Нептун». Минобороны РФ утверждает, что театр взорвал украинский батальон «Азов».

Освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров, похищенный 11 марта. Его обменяли на девять российских солдат-срочников, утверждают в офисе президента Украины.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.