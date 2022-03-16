Байден назвал Путина военным преступником

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Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина военным преступником. Об этом сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос журналистов, готов ли он назвать Путина военным преступником, Байден сначала сказал «нет», но затем попросил повторить вопрос и сказал: «Да, я полагаю, он военный преступник».

Reuters отмечает, что Байден впервые использовал такую риторику в отношении Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире».

Год назад, 17 марта 2021 года, Байден положительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей». Сам Путин, комментируя это, процитировал детский стишок «кто обзывается, тот так и называется». Позже он заявил, что поговорил с Байденом по поводу этого эпизода, и его устроили объяснения президента США.

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