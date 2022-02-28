ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия во всех соревнованиях

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Российские клубы и сборную отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Такое решение было принято советом ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА на фоне российского вторжения в Украину. Российские команды отстранили от турниров «до дальнейшего уведомления», говорится в сообщении.

Кроме того, УЕФА прекращает сотрудничество с российской компанией «Газпром» на всех турнирах, включая Лигу чемпионов, соревнования национальных сборных и Евро-2024.

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Единственным российским клубом в текущем сезоне еврокубков оставался московский «Спартак». 10 марта он должен был играть с немецким «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы в Германии, а 17 марта — в качестве хозяина поля, на нейтральном стадионе. Как отмечает «Интерфакс», отстранение «Спартака» означает, что «Лейпциг» автоматически выйдет в четвертьфинал турнира.

24 марта сборная России должна была провести стыковой матч против Польши за выход на Чемпионата мира — 2022. Ранее польская сборная отказалась играть с россиянами.

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