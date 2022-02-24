Рынок акций в России пережил крупнейший обвал за всю историю

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24 февраля индекс Московской биржи упал на 33,3%, индекс РТС — на 39,4%. Этот обвал стал рекордным за всю историю рынка российских акций, сообщает «Интерфакс».

Акции Сбербанка за день подешевели на 47%, расписки TCS Group и акции «Яндекса» — на 46%, ВТБ — на 42%, «Роснефти» — на 38%,«Сургутнефтегаза» — на 35%, «ЛУКОЙЛа» — на 33%, «Газпрома» — на 32%.

Курс доллара на момент написания данной новости вырос до 87,88 рубля (+6,8 рубля к закрытию предыдущий торгов), курс евро — до 98,26 рубля (+6,6 рубля к уровню предыдущего дня).

Рынок акций РФ обвалился на фоне вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля. Утром рынок открылся обвалом больше чем на 10%, после чего торги на Московской бирже на несколько часов были приостановлены. 25 февраля утренние торги на рынке акций на Мосбирже отменили.

21 февраля — в день признания президентом России Владимиром Путиным независимости самопровозглашенных республик Донбасса — на Московской бирже случился сильнейший обвал с 2008 года.

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