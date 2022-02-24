«Я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты» Оксимирон отложил свои первые сольные концерты за пять лет из-за вторжения России в Украину. Он назвал войну «катастрофой и преступлением»

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Рэпер Оксимирон рассказал в инстаграме, что отложит на неопределенный срок свои предстоящие концерты в Москве и Санкт-Петербурге из-за России в Украину. Эти шесть концертов были анонсированы в декабре, после выхода первого за шесть лет альбома Оксимирона «Красота и уродство». Они должны были пройти в марте и стать первыми сольными выступлениями рэпера с 2017 года. Билеты на них раскупили за один день. Но Оксимирон решил перенести их, потому что, по его словам, он не может развлекать своих поклонников, пока Россия воюет с Украиной. Вот что сказал Оксимирон.

Я сегодня не ограничусь словами о том, что я за мир и против войны, потому что на словах все всегда за мир и против войны, однако это не мешает вести захватнические войны. Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую прямо сейчас развязывает Россия против народа Украины. Я считаю, что это катастрофа и преступление.

Вообще история войн в Ираке, Афганистане, бомбежки Белграда никак не могут оправдать то, что происходит сейчас. Казалось бы, мы наоборот должны вынести из этого уроки. Я и сам довольно много говорил о преступности этих войн еще на баттле в Лос-Анджелесе четыре года назад, но я не понимаю, почему мы должны соревноваться в том, кто хуже. Очевидно, что мы должны пытаться быть лучше, а не использовать ошибки и преступления, которые другие совершали в прошлом, для того чтобы оправдать ошибки и преступления, которые мы совершаем сегодня. И как бы нам не объясняли, что это не агрессия, а защита, но Украина не вторглась на территорию России — это Россия прямо сейчас бомбит суверенное государство.

Когда Америка начала преступную войну во Вьетнаме, которую она оправдывала коммунистической агрессией, в Америке создалось мощнейшее антивоенное движение, которое объединяло людей совершенно разных взглядов, от Мухаммеда Али до Боба Дилана. И естественно, американское правительство тогда стремилось выставить это движение антипатриотическим, но сегодня мы знаем (и история очень четко показала всем), что именно за этим движением была правда, и именно оно поменяло отношение американского общества к войнам. И конечно, такое движение нужно нам сейчас — особенно учитывая, что речь идет о народе, который нам максимально близок.

Я кучу раз выступал в Украине с концертами. Нас всегда очень тепло и мегагостеприимно встречали. Я очень люблю эту страну, и то, что происходит сейчас, это огромная боль для меня, для всех моих друзей и для всех, кого я знаю в России.

Теперь я хочу сказать конкретно моим слушателям: я переношу свои большие шесть концертов в Москве и Санкт-Петербурге на неопределенный момент. Те, кто хотят, могут сдать билеты там же, где они их покупали. Я уверен, что вы меня поймете — я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро, и пока гибнут люди.

Вообще я сейчас не в состоянии молчать. Я знаю, что большинство жителей России против этой войны. И я уверен, что чем больше людей будет говорить о своем реальном отношении к ней, тем быстрее мы сможем остановить этот кошмар.

И напоследок: я знаю, что естественная реакция на то, что сейчас происходит, это уныние и тотальная дезориентированность, ощущение безысходности, но напоминаю вам — если сопротивляться, то не с печальным лицом.

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