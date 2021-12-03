Билеты на концерты Оксимирона (первые за пять лет) распродали за семь часов
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Все билеты на четыре концерта рэпера Оксимирона, которые пройдут в марте 2022 года в Москве и Петербурге, были распроданы за семь часов. Об этом исполнитель сообщил в твиттере.
Оксимирон объявил о дополнительных концертах — 3 марта в Петербурге и 13 марта в Москве.
Обновлено. Билеты на дополнительные концерты также раскуплены, пишет The Flow.
Оксимирон выступит с концертами впервые с 2017 года.
1 декабря рэпер выпустил альбом «Красота и уродство», куда вошли 22 композиции. Предыдущая его полноформатная работа — альбом «Горгород» — вышла в 2015 году.
О скором выходе нового альбома Оксимирона заговорили после того, как в ноябре музыкант выпустил три клипа на новые треки «Кто убил Марка?», «Цунами» и «Организация», а также микстейп «Смутное время».