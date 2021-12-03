Билеты на концерты Оксимирона (первые за пять лет) распродали за семь часов

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Все билеты на четыре концерта рэпера Оксимирона, которые пройдут в марте 2022 года в Москве и Петербурге, были распроданы за семь часов. Об этом исполнитель сообщил в твиттере.

Оксимирон объявил о дополнительных концертах — 3 марта в Петербурге и 13 марта в Москве.

Обновлено. Билеты на дополнительные концерты также раскуплены, пишет The Flow.

Оксимирон выступит с концертами впервые с 2017 года.

1 декабря рэпер выпустил альбом «Красота и уродство», куда вошли 22 композиции. Предыдущая его полноформатная работа — альбом «Горгород» — вышла в 2015 году.

О скором выходе нового альбома Оксимирона заговорили после того, как в ноябре музыкант выпустил три клипа на новые треки «Кто убил Марка?», «Цунами» и «Организация», а также микстейп «Смутное время».

Рецензия на новый альбом Оксимирона

«Красота и уродство» — красота или уродство? Оксимирон все-таки выпустил альбом. Трек «Рецензия» получился не очень удачным, так что Александр Горбачев написал свою

Рецензия на новый альбом Оксимирона

«Красота и уродство» — красота или уродство? Оксимирон все-таки выпустил альбом. Трек «Рецензия» получился не очень удачным, так что Александр Горбачев написал свою

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой