Оксимирон выпустил 10-минутный клип. Пожалуй, самый личный в его карьере Коротко объясняем, о чем он читает. И какое отношение к этому всему имеет Рома Жиган

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Оксимирон вернулся с новым треком и клипом. Судя по всему, это сингл с грядущего альбома «Смутное время». Кажется, именно его обложка мелькает в самом конце ролика.

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Название трека «Кто убил Марка?» отсылает к прошлому альбому рэпера «Горгород», где главного героя, писателя по имени Марк, убивали в финале, но кто — неизвестно. Мирон проводит параллели между собой и Марком и рассказывает историю громкого конфликта с рэпером Ромой Жиганом.

В самом начале Оксимирон показывает короткий ролик, снятый в 2011 году во время вооруженного налета Жигана и его соратников на квартиру, где Оксимирон остановился во время гастрольного тура вместе со своим коллегой Шокком (это реальные кадры). Рэпер стоит на коленях и извиняется за оскорбления в адрес Жигана, звучавшие на выступлениях с Шокком. Жиган дает Мирону пощечину.

В треке «Кто убил Марка?» Оксимирон называет это видео «компроматом», которого он стеснялся целых 10 лет — и из-за которого стал голосом «заткнувшегося» поколения. По словам рэпера, именно из-за этих кадров он против воли снялся в фильме Жигана «Биф» о конфликтах в российской рэп-индустрии. Из-за них же делал вид, что они с Жиганом в хороших отношениях.

Трек звучит как итог длительной терапии. Оксимирон сам показывает то самое видео, из-за которого его карьера (опять же, со слов автора) «забуксовала». Теперь же ему нечего терять. Рэпер призывает Жигана позвонить и обсудить этот трек, но Жиган — который, кстати, в финале «Битвы за респект» предлагал стоящему в зале Владимиру Путину записать совместный трек — «уже не сможет ничего сделать» с Оксимироном. Угрожать больше нечем.

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Это уже второй трек Оксимирона за последнюю пару недель. Первым была «Сказка о потерянном времени», записанная вместе с его напарником Рудбоем. Точная дата выхода альбома «Смутное время» по-прежнему не уточняется, но есть шанс, что он выйдет уже в ближайшую пятницу или в районе 12-13 ноября — к шестилетию со дня выхода «Горгорода».

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Максим Иванов