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25 ноября в российский прокат выйдет фильм Виктора Гинзбурга «Ампир V» — экранизация романа Виктора Пелевина «Empire V. Повесть о настоящем сверхчеловеке» 2006 года. Одну из ролей в фильме сыграл рэпер Оксимирон — увидеть его можно в новом трейлере картины.

По сюжету миром правят вампиры — циничные представители мировой элиты. Одним из них становится обычный парень Рома — теперь ему предстоит вписаться в это общество. Кроме Мирона Федорова в экранизации сыграли Павел Табаков, Вера Алентова, Владимир Долинский, Андрей Смирнов и другие.

Это не единственный фильм с Оксимироном, который нам предстоит увидеть: известно также, что он сыграл роль Николая Рубинштейна в предстоящем фильме Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».

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