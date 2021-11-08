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Оксимирон так и не выпустил альбом 5 ноября (впрочем, он и не обещал!) — зато опубликовал уже третий клип за неделю, в этот раз на песню «Организация». Рэпер читает о безымянной запрещенной организации, члены которой обречены подмечать «изъяны мироздания». Их преследуют «сотни разведок» и «исследуют толпы экспертов». «Эти родимые пятна этнической чисткой не вывести», — говорится в треке.

oxxxymironofficial

Судя по всему, «Организация» — это еще один сингл с грядущего альбома «Смутное время». Впрочем, как отмечает The Flow, обложку альбома не вставили в конец ролика, как это было с предыдущими клипами — «Кто убил Марка?» и «Цунами». Возможно, «Организация» в конечном счете не попадет на «Смутное время».

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой