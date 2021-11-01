Новые песни пишет тот, у кого старые плохие… В общем, Оксимирон дозрел — и (вроде как) выпускает новый альбом. Что уже известно об этом релизе?
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Сами не верим, но, кажется, Оксимирон собрался выпустить новый альбом. Вероятно, пластинка уже записана. То есть существует. Признаться, жизнь нас к такому не готовила… Собрали в одном материале все намеки, основные теории и прочий шум вокруг «Смутного времени» — первого релиза автора «Горгорода» за шесть лет (если он выйдет, ха-ха!).
Оксимирон 22 октября вместе со своим концертным напарником Рудбоем выпустил совместный трек «Сказка о потерянном времени»
В нем музыкант вновь иносказательно читает о миграции из России, отмечая, что все совпадения с реальной жизнью, разумеется, случайны.
Это была первая за долгое время песня, где куплет Мирона длился больше минуты. Да и в целом все звучало так, будто гостевым в ней задумывался именно куплет Рудбоя. После этого слушатели начали говорить о возвращении рэпера и возможном новом альбоме.
В нескольких городах России 29 октября появились баннеры с надписью «Когда альбом»
К примеру, в Москве такую рекламу можно увидеть на Новом Арбате.
Помимо этого баннеры появились в Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону. И снова никакой конкретики, даже указания, к кому этот вопрос обращен. Однако фанаты быстро поняли, что, вероятнее всего, баннеры связаны с Оксимироном: «Где/когда альбом?» — это вопрос, который поклонники задают рэперу уже много лет. «Горгород» вышел еще в 2015 году — с тех пор рэпер не выпустил ни одного полноценного релиза. Только обещал «что-то подогнать».
Спустя пару дней, 1 ноября, стало ясно, что фанаты не ошиблись. Команда Оксимирона запустила сайт когда-альбом.рф. Там можно увидеть карту тех самых баннеров. В качестве иконки на сайте использован возможный фрагмент обложки нового альбома (об этом ниже). Кроме того, стало известно, что реклама размещена стриминговым сервисом «Сберзвук».
Оксимирон впервые за много лет обновил аватарку (да, нам тоже странно об этом писать…)
На ней то же изображение, что и на сайте когда-альбом.рф. При этом последние полтора года рэпер почти ничего не постил в соцсетях. К тому же он ставит в закрепленные сообщения твит 2018 года. Это цитата из второго тома «Властелина колец»:
Фанаты снова видят намеки. Первый луч — это понедельник. Пятый день — очевидно, пятница. Значит, альбом выйдет в пятницу!
В свою очередь менеджер Оксимирона Женя Муродшоева пишет еще более загадочный твит:
Это не все: 1 ноября Оксимирон выпустил 10-минутный клип на трек «Кто убил Марка?»
В названии — отсылка к главному герою «Горгорода», которого убивают в предпоследнем треке альбома. Мирон читает о конфликте с рэпером Ромой Жиганом. Тот когда-то совершил вооруженный налет на квартиру, где Оксимирон остановился со своим коллегой Шокком.
Окси вспоминает, как Жиган, угрожая оружием, заставил Мирона и Шокка на коленях извиняться за оскорбления в свой адрес. Оксимирон впервые показывает ролик с теми событиями, который сам же называет нигде ранее не публиковавшимся «компроматом».
Этим роликом Жиган в течение 10 лет якобы шантажировал автора «Горгорода» — и таким образом принудил его к съемкам в документальном фильме Жигана «Биф» о конфликтах в российской рэп-индустрии.
При этом в описании к клипу стоят ссылки на когда-альбом.рф и аналогичный телеграм-канал, куда выложили фрагменты «Кто убил Марка?».
В конце клипа появляется изображение с трудноразличимой надписью
Фанаты предполагают, что это обложка и название нового альбома. Кое-кому удалось разобрать и саму надпись — «Смутное время».
Фрагменты этой надписи уже стоят на сайте с картой рекламных баннеров и на аватарке Оксимирона. Возникает новая теория: альбом, если отталкиваться от закрепленного твита, выпустят уже 5 ноября. Это пятница, а именно по пятницам на стриминговых сервисах выходят альбомы.
Журналисты The Flow выдвигают свою теорию, почему «Смутное время» стоит ждать уже в эту пятницу. Звучит она так:
Название может дополнительно подсказывать дату выхода альбома. Смутным временем в истории России называют период с 1598 по 1612 год, связанный с восстаниями, войнами, захватом Москвы. Его окончание теперь отмечают 4 ноября — это день освобождения Москвы от польской армии, праздник День народного единства. Если все переплетено, то выход альбома логично ждать в пятницу, 5 ноября.
Есть и такая версия…
Благодаря «Кто убил Марка?» многие узнают, что рэперы Жиган и Джиган — это два разных человека…
Штош!
На всякий случай: Оксимирона обидел именно Жиган, он же Роман Чумаков. Это победитель рэп-шоу «Битва за респект» 2009 года, в котором он со сцены предложил стоящему в зале Владимиру Путину записать совместный трек.
В 2013 году Савеловский суд приговорил Жигана к году заключения за разбойное нападение. Он вышел на свободу в декабре 2014 года.
Джиган — это человек, прославившийся благодаря мему «На чиле, на расслабоне».