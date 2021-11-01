Оксимирон 22 октября вместе со своим концертным напарником Рудбоем выпустил совместный трек «Сказка о потерянном времени»

В нем музыкант вновь иносказательно читает о миграции из России, отмечая, что все совпадения с реальной жизнью, разумеется, случайны.

Рудбой

Это была первая за долгое время песня, где куплет Мирона длился больше минуты. Да и в целом все звучало так, будто гостевым в ней задумывался именно куплет Рудбоя. После этого слушатели начали говорить о возвращении рэпера и возможном новом альбоме.