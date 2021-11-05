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«Медуза», я с тобой
шапито

Оксимирон выпустил второй клип за неделю. На этот раз — мультик про радиоактивную ящерицу, пытающуюся стать человеком Когда альбом?

Источник: Meduza

Все ждали, что 5 ноября Оксимирон выпустит свой новый (первый за шесть лет) альбом. Альбома пока нет, а вот новый трек под названием «Цунами» есть. Рэпер сделал его вместе с группой «Пионерлагерь Пыльная Радуга». В рисованном клипе на песню рассказывается про радиоактивную антропоморфную ящерицу, которая пытается стать человеком.

oxxxymironofficial

Предыдущий, десятиминутный клип «Кто убил Марка?» Оксимирон выпустил 1 ноября. В нем рэпер очень откровенно рассказывает о конфликте с рэпером Ромой Жиганом, который произошел в 2011 году.

О чем был предыдущий клип

В новом клипе Оксимирон десять минут читает о своем конфликте с Ромой Жиганом Кто это такой и почему это максимально неприятная история?

О чем был предыдущий клип

В новом клипе Оксимирон десять минут читает о своем конфликте с Ромой Жиганом Кто это такой и почему это максимально неприятная история?

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«Медуза», я с тобой
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