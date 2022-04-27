«Если кто-то вознамерится вмешаться, наш ответ будет молниеносным. У нас есть инструменты, которыми не может похвастаться никто» Путин снова выступил с угрозами Западу в связи с войной в Украине

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Ответ на попытки вмешаться со стороны в происходящее в Украине и создать угрозы стратегического характера будет молниеносным. Все инструменты для этого у нас есть — такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. Все решения на этот счет приняты. Недруги нашей страны форсировали изготовление нового геополитического оружия, из года в год нагло, бесцеремонно превращая Украину в анти-Россию. Украину подталкивали к прямому столкновению с Россией, были даже планы нападения на Крым и Донбасс. Против России вели массированную подготовку экономической войны, внедряя все новые санкционные ограничения. Но планы экономического удушения тоже провалились. Российские военные предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной. Весь ход последних событий, включая претензии киевского режима на обладание ядерным оружием, развертывание на украинской территории сети западных биологических лабораторий, бесперебойную поставку на Украину самого современного вооружения подтверждают, что наша реакция на эти циничные замыслы была правильной и своевременной. Все задачи специальной военной операции будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать безопасность жителям ДНР и ЛНР, Крыма и всей нашей страны.

Это краткий пересказ выступления Владимира Путина на заседании . Полностью его можно посмотреть здесь.

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Фото на обложке: Александр Демьянчук / ТАСС