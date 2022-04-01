Верховная рада Украины объявила Россию «государством-террористом» и запретила символы Z и V

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Верховная рада Украины приняла закон, который официально объявляет Россию «государством-террористом».

Документ запрещает «какую-либо пропаганду российского тоталитарного режима», а также акта агрессии со стороны РФ в отношении Украины.

Закон также запрещает использование «символики вторжения» — символов Z и V в соответствующем контексте.

После вторжения России в Украину символ Z был запрещен в ряде стран Европы. Некоторые крупные компании начали убирать букву Z из названий своих коллекций.

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