Германия запретила демонстрацию символа Z, который используется в кампании в поддержку вторжения России в Украину

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Демонстрация буквы Z как символа поддержки российских военных в Украине будет считаться в Германии противозаконной. Об этом, сообщает Reuters, объявила пресс-служба МВД страны.

«Агрессивная война России против Украины является преступным деянием, и тот, кто публично одобряет эту агрессивную войну, также может быть привлечен к ответственности», — заявил журналистам официальный представитель МВД Германии в понедельник.

«Буква Z как таковая, конечно, не запрещена, но ее использование в отдельных случаях может представлять собой одобрение агрессивной войны России», — добавил он.

Ранее несколько земель в составе ФРГ, в том числе Нижняя Саксония и Бавария, предупредили об уголовном наказании для тех, кто использует Z как символ поддержки российских военных.

Страховая компания Zurich Insurance из Швейцарии 27 марта объявила, что временно перестала использовать в соцсетях свой логотип в виде белой буквы Z на синем фоне, чтобы не ассоциироваться с российским вторжением в Украину.

Подробнее о том, что такое Z

Буква Z — официальный (и зловещий) символ российского вторжения в Украину. Мы попытались выяснить, кто это придумал, — и вот что из этого получилось

Подробнее о том, что такое Z

Буква Z — официальный (и зловещий) символ российского вторжения в Украину. Мы попытались выяснить, кто это придумал, — и вот что из этого получилось

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