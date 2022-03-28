Германия запретила демонстрацию символа Z, который используется в кампании в поддержку вторжения России в Украину
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Демонстрация буквы Z как символа поддержки российских военных в Украине будет считаться в Германии противозаконной. Об этом, сообщает Reuters, объявила пресс-служба МВД страны.
«Агрессивная война России против Украины является преступным деянием, и тот, кто публично одобряет эту агрессивную войну, также может быть привлечен к ответственности», — заявил журналистам официальный представитель МВД Германии в понедельник.
«Буква Z как таковая, конечно, не запрещена, но ее использование в отдельных случаях может представлять собой одобрение агрессивной войны России», — добавил он.
Ранее несколько земель в составе ФРГ, в том числе Нижняя Саксония и Бавария, предупредили об уголовном наказании для тех, кто использует Z как символ поддержки российских военных.
Страховая компания Zurich Insurance из Швейцарии 27 марта объявила, что временно перестала использовать в соцсетях свой логотип в виде белой буквы Z на синем фоне, чтобы не ассоциироваться с российским вторжением в Украину.