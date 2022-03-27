Швейцарская компания Zurich Insurance временно отказалась от логотипа в виде буквы Z из-за российского вторжения в Украину
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Страховая компания Zurich Insurance из Швейцарии объявила, что временно перестала использовать в соцсетях свой логотип в виде белой буквы Z на синем фоне, чтобы не ассоциироваться с российским вторжением в Украину, символом которой также стала буква Z.
«Мы временно отказываемся использовать букву Z в социальных сетях, где она появляется отдельно и может быть неправильно истолкована», — говорится в заявлении компании, которое цитирует Reuters.
Ранее Zurich Insurance осудила российское вторжение в Украину и приостановила свою деятельность в России.
С начала российского вторжения в Украину буквы Z и V стали практически официальной символикой «спецоперации». Изначально их заметили на российской военной технике, а затем власти и пропаганда стали использовать Z и V для демонстрации поддержки российской армии и ее действий в Украине.