Швейцарская компания Zurich Insurance временно отказалась от логотипа в виде буквы Z из-за российского вторжения в Украину

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Страховая компания Zurich Insurance из Швейцарии объявила, что временно перестала использовать в соцсетях свой логотип в виде белой буквы Z на синем фоне, чтобы не ассоциироваться с российским вторжением в Украину, символом которой также стала буква Z.

«Мы временно отказываемся использовать букву Z в социальных сетях, где она появляется отдельно и может быть неправильно истолкована», — говорится в заявлении компании, которое цитирует Reuters.

Ранее Zurich Insurance осудила российское вторжение в Украину и приостановила свою деятельность в России.

С начала российского вторжения в Украину буквы Z и V стали практически официальной символикой «спецоперации». Изначально их заметили на российской военной технике, а затем власти и пропаганда стали использовать Z и V для демонстрации поддержки российской армии и ее действий в Украине.

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Буква Z — официальный (и зловещий) символ российского вторжения в Украину. Мы попытались выяснить, кто это придумал, — и вот что из этого получилось

Больше о Z

Буква Z — официальный (и зловещий) символ российского вторжения в Украину. Мы попытались выяснить, кто это придумал, — и вот что из этого получилось

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