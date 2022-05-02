В Украине и США рассказали, что глава Генштаба РФ Валерий Герасимов тайно приезжал на фронт Командный пункт, который он посещал, якобы разбомбили (но сам Герасимов не пострадал)

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Михаил Метцель / ТАСС

Начальник Генштаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны России генерал Валерий Герасимов приезжал на восток Украины, где наступают российские войска. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в Украине, а также двух неназванных американских официальных лиц.

По словам источников в США, Герасимов пробыл на востоке Украины несколько дней. «Наша рабочая гипотеза заключается в том, что он был там, так как существует понимание, что [командование российской армии] еще не решило все свои проблемы», — заявил один из американцев.

Представитель властей Украины заявил NYT, что Киев знал о визите Герасимова. Украинское издание Defense Express еще 27 апреля сообщило со ссылкой на источники, что Герасимов будет лично руководить наступлением российских войск на Изюмском направлении и «вроде бы» уже прибыл на пункт управления Вооруженных сил РФ в районе города Изюм в Харьковской области.

Днем 30 апреля Герасимов посетил школу № 12 в Изюме, где находился командный пункт 2-й общевойсковой армии России и российских воздушно-десантных войск, рассказал представитель властей Украины. По его словам, вечером того же дня украинская армия нанесла удар по школе — но Герасимов на тот момент уже покинул объект и возвращался в Россию.

При ударе были убиты около 200 российских военнослужащих — в том числе, по предварительным данным, генерал-майор , утверждает источник NYT в Украине. «Решение уничтожить объект было принято не из-за Герасимова, а потому что это была важная операционная база», — заявил он.

Источники NYT в США не располагали информацией об ударе по российской базе.

В Украине появилась информация сначала о гибели, а потом — о ранении Герасимова. Но, скорее всего, это неправда

В Украине про этот удар начали писать еще два дня назад. Вечером 30 апреля телеграм-канал «Инсайдер Украина» сообщил, что «по разведданным, предварительно около 100 „двухсотых“ [убитых в результате удара], начальник штаба предварительно также в числе погибших». Днем 1 мая телеграм-канал заявил, что «Герасимов выжил, но ранен».

Украинский журналист Александр Шульман также написал в фейсбуке о ранении Герасимова, а бывший глава МВД Украины Арсен Аваков процитировал (без указания источника) сообщение о том, что речь идет об «осколочном ранении правой голени без перелома кости». Кроме того, сообщалось о гибели личного охранника Герасимова.

«Герасимов был легко ранен, один охранник погиб, генерал Симонов — , 20 старших офицеров — 200; в общей сложности много 200, но завалы еще разбирают», — заявил источник украинского издания «Факты».

Но информацию о ранении Герасимова почти сразу стали опровергать. Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев сообщил со ссылкой на источник, что 1 мая глава российского Генштаба прилетел в Белгород, откуда направился в Москву. «На борт он зашел сам, живой, здоровый», — процитировал свой источник Левиев.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники написало, что «украинские силы не успели „накрыть“ Герасимова под Изюмом». О том, что подтверждений ранения главы российского Генштаба нет, также заявил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусов.

Предполагаемый удар по российской колонне в районе Изюма. Скриншот из видео, опубликованного Национальной гвардией Украины 30 апреля 2022 года National Guard Of Ukraine / Reuters / Scanpix / LETA

Герасимова называют одним из людей, принимавших решение о вторжении в Украину. А его поездку на фронт — признаком проблем армии РФ

Bloomberg со ссылкой на два источника сообщал, что Валерий Герасимов был в узком кругу людей, принимавших решение о вторжении в Украину. По версии Bloomberg, в этот узкий круг входили также президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Присутствие такого высокопоставленного чиновника на передовой крайне необычно и произошло на фоне продолжающихся проблем российских войск в Украине — среди них, в частности, проблемы с тыловым обеспечением и координацией, отмечает NYT со ссылкой на западных военных аналитиков.

Украинский источник издания заявил, что целью тайного визита Герасимова на фронт было «изменение хода» российского наступления в Донбассе. В США считают, что этот визит в очередной раз подтверждает наличие трудностей у российских войск.

«Вероятно, это значит, что дела у российской армии идут не очень хорошо. У них тысячи убитых в бою, боевой дух войск низкий, и, что очень важно, их наступление, похоже, застопорилось», — заявил NYT Джейсон Кроу, американский конгрессмен, член комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил и бывший военнослужащий, который 30 апреля приезжал в Киеве в составе делегации Конгресса США.

В условиях войны часто невозможно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Относитесь к ней с осторожностью.

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