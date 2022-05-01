В Киев приехала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

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В столицу Украины с визитом прибыла спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси. О поездке Пелоси в Киев заранее не сообщалось.

Кадры, на которых Пелоси и сопровождающие ее лица находятся в правительственном квартале Киева, опубликовал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. «Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!» — подписал пост Зеленский.

Ранее Киев посетили оссекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. После начала российского вторжения в Украине с визитами также побывали главы правительств многих европейских стран, включая премьер-министрм Великобритании Бориса Джонсона, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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