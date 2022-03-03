Международный уголовный суд в Гааге начал расследование возможных военных преступлений России в Украине
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Международный уголовный суд (МУС) в Гааге после обращения 39 стран-участниц начал расследование возможных военных преступлений, совершенных на территории Украины во время боевых действий.
«Наша работа по сбору доказательств уже началась», — заявил прокурор МУС Карим Хан.
Предварительное расследование показало, что есть обоснованные подозрения, что в Украине были совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС, говорится в сообщении на сайте суда.
МУС занимается уголовным преследованием лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Суд начал работу в 2002 году.
Россия не является страной-участником МУС, хотя несколько лет — до присоединения Крыма в 2014 году — сотрудничала с судом.
В основном МУС пока занимался расследованием дел, связанных со странами Африки.