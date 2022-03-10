Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт в России
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Международная платежная система Visa прекратила обслуживание российских карт с 00:01 по московскому времени 10 марта, следует из сообщения на сайте компании. С 11 марта Visa прекратит прием клиринговых транзакций от российских участников платежной системы.
Платежная система Mastercard также приостановила работу в России, отмечает ТАСС. Ранее обе компании заявили, что вынуждены пойти на этот шаг на фоне российского вторжения в Украину.
Теперь все карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме. Однако ими нельзя будет оплатить покупки в иностранных интернет-магазинах и использовать их в других странах.
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После российского вторжения в Украину и санкций, которые Запад ввел против Москвы, десятки зарубежных компаний заявили о приостановке или прекращении работы в России.