Visa и Mastercard приостанавливают деятельность в России
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Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России.
Карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, не будут работать за рубежом и в кошельках Apple Pay и Google Play, а карты, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями, не будут работать в России.
«Мы вынуждены пойти на этот шаг из-за российского вторжения в Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы стали, — говорится в заявлении Visa. — Эта война и постоянная угроза миру и стабильности требует, чтобы мы реагировали в соответствии с нашими ценностями».
«Делая этот шаг, мы присоединяемся ко многим другим в надежде на более позитивное, продуктивное и мирное будущее для всех нас», — отметили в Mastercard.
Как поясняет Центробанк, все карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме, поскольку операции по ним обрабатываются в Национальной системе платежных карт.
Однако трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом.
«В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту „Мир“ для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия», — сообщили в ЦБ.