Разведка Великобритании: Россия потеряла треть сил, развернутых у границы Украины в феврале

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Российская армия с начала войны потеряла треть наземных боевых сил, сосредоточенных у границ Украины перед войной, сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

«Наступление России в Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. Несмотря на небольшие первоначальные успехи, за последний месяц Россия не смогла существенно продвинуться вперед, неся при этом значительные потери. Сейчас Россия, вероятно, понесла потери в размере одной трети наземных боевых сил, развернутых в феврале», — сказано в твиттере министерства.

В сообщении Минобороны не уточняется, сколько российских военных, по оценке ведомства, погибли или получили ранения в ходе боевых действий в Украине.

Министерство обороны Великобритании предположило, что Россия вряд ли резко ускорит темпы наступления в ближайший месяц.

До конца неясно, как в феврале разведка Великобритании оценивала численность российских войск, привлеченных к войне с Украиной. В январе США и их союзники оценивали численность российских войск у границы с Украиной в 100 тысяч человек, 13 февраля — в 130 тысяч человек, а 20 февраля — в 169-190 тысяч человек (включая и российских военнослужащих, и бойцов самопровозглашенных республик Донбасса).

С начала войны в Украине Минобороны РФ лишь дважды сообщало о потерях российской армии. 2 марта ведомство заявило о 498 погибших и 1597 раненых, 25 марта — о 1351 погибшем и 3825 раненых.

Генштаб вооруженных сил Украины по состоянию на утро 15 мая оценивает боевые потери России в 27,4 тысячи человек.

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