Сенат США одобрил выделение 40 миллиардов долларов в помощь Украине
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Сенат США проголосовал за законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на сумму около 40 миллиардов долларов, сообщает Associated Press.
Для вступления в силу закон должен подписать президент США Джо Байден.
Сенаторы намеревались принять закон в ускоренном режиме еще на прошлой неделе, однако его заблокировал республиканец Рэнд Пол, внесший несколько поправок.
В конце апреля президент США Джо Байден попросил Конгресс США выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Украины. Позже сумма помощи была увеличена почти до 40 миллиардов долларов в самом Конгрессе. Из них 20 миллиардов пойдут на военную помощь.
11 мая законопроект одобрила палата представителей Конгресса США. За документ проголосовали 368 конгрессменов (все демократы и многие республиканцы), против выступили 57 (все — республиканцы).
По оценкам Пентагона на 6 мая, с начала войны США направили Украине около 3,8 миллиарда долларов на военную помощь. 9 мая Байден подписал закон о поставках вооружения в Украину по программе ленд-лиза.