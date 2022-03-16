Россию исключили из Совета Европы. Она состояла в этой организации 26 лет

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Комитет министров Совета Европы (СЕ) решил исключить Россию из организации с 16 марта. Об этом говорится в соответствующей резолюции.

Решение об исключении России было принято на внеочередном заседании Комитета министров СЕ в контексте процедуры, начатой в соответствии со Устава СЕ.

Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение России из организации. Это решение поддержали 216 представителей Ассамблеи, трое воздержались. Против не высказался никто.

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10 марта МИД РФ заявил, что страна больше не будет участвовать в работе СЕ. В Совете Федерации поясняли, что после официального выхода из СЕ Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека, а россияне больше не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека.

Через пять дней МИД сообщил, что Россия начала процедуру выхода из СЕ. Как отмечает , в случае самостоятельного выхода России из организации ее членство прекратилось бы с 1 января 2023 года.

Совет Европы — одна из старейших европейский международных организаций, содействующая сотрудничеству в области прав человека. До сегодняшнего дня в нее входило 47 стран.

Одним из достижений Совета Европы считается разработка и принятие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Россия участвовала в работе Совета Европы с 1996 года. В частности, из-за вступления в организацию в РФ ввели мораторий на смертную казнь.

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