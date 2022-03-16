ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы

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Члены Парламентской ассамблеи единогласно приняли проект заключения с призывом немедленно исключить Россию из организации. Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.

В Ассамблее сочли, что Россия «более не может быть государством-членом Совета Европы», поскольку «совершила грубые нарушения устава организации», а также не исполняет свои обязательства перед советом.

В поддержку проекта проголосовали 216 представителей Ассамблеи, трое воздержались. Против не высказался никто.

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В феврале Совет Европы осудил признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также вторжение в Украину. Комитет министров СЕ приостановил представительство России в организации, лишив ее права участия в работе самого комитета, ПАСЕ и других органов.

15 марта Россия, участвовавшая в работе Совета Европы с 1996 года, сама начала процедуру выхода из организации. В МИД РФ заявили, что совет превратился «в структуру агрессивного насаждения неолиберального подхода к правам человека» в нарушение закрепленных в уставе организации принципов и ценностей.

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