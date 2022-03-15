«Ответственность будут нести те, кто вынуждает нас пойти на этот шаг». Россия начала процедуру выхода из Совета Европы

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Генеральному секретарю Марии Пейчинович-Бурич вручено уведомление о выходе России из организации. Об этом сообщило российское министерство иностранных дел.

Ведомство заявило, что «государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики».

Всю ответственность за разрушение общего гуманитарно-правового пространства на континенте, за последствия для самого Совета Европы, который без России лишится своих общеевропейских координат, будут нести те, кто вынуждает нас пойти на этот шаг.

МИД отметил, что Совет Европы превратился «в структуру агрессивного насаждения неолиберального подхода к правам человека» в нарушение закрепленных в уставе СЕ принципов и ценностей.

С таким Советом Европы расстаемся без сожаления. Выход нашей страны из этой организации не повлияет на права и свободы российских граждан. В Конституции РФ установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека. <…> Продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского Суда по правам человека, если они не противоречат Конституции РФ.

Россия участвует в работе Совета Европы с 1996 года. В частности, из-за вступления в организацию в РФ ввели мораторий на смертную казнь.

В феврале Совет Европы осудил признание Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также вторжение в Украину. Комитет министров СЕ приостановил представительство России в организации, лишив ее права участия в работе самого комитета, Парламентской Ассамблеи и других органов СЕ.

10 марта МИД РФ заявил, что страна больше не будет участвовать в работе СЕ. Сенаторы Константин Косачев и Андрей Клишас пояснили, что после официального выхода из СЕ Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека, а россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ. При этом Клишас отметил, что на мораторий на смертную казнь выход из СЕ не повлияет.

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