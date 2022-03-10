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Россия не намерена дальше участвовать в работе , говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

«Недружественные» страны ЕС и НАТО, злоупотребляя своим большинством в Комитете министров Совета Европы, разрушают организацию и общее гуманитарно-правовое пространство в Европе, считают в ведомстве. В свою очередь Россия «не намерена мириться с этими подрывными действиями».

«Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — говорится в заявлении.

Обновлено. Членство России в СЕ в соответствии с уставом организации прекратится в конце текущего финансового года, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, выход России из СЕ предполагает одновременную денонсацию Устава организации и Европейской конвенции по правам человека. Сенатор Андрей Клишас добавил, что после выхода из СЕ россияне, в частности, не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова не ответила на прямой вопрос корреспондента «Медузы», означает ли заявление министерства выход России из СЕ.

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В феврале Совет Европы осудил признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также вторжение в Украину. По тем же причинам Комитет министров СЕ приостановил представительство России в организации, лишив ее права участия в работе самого комитета, Парламентской Ассамблеи и других органов СЕ.

Россия участвует в работе Совета Европы с 1996 года. В частности, из-за вступления в организацию в РФ ввели мораторий на смертную казнь, отмечает РБК.

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