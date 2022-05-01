Генпрокурор Украины: в связи с военными преступлениями открыто более 9 тысяч уголовных производств

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в связи с военными преступлениями открыто 9158 уголовных производств.

«Каждый день у нас есть основания открывать новые и новые дела — гибель гражданских, бомбардировка, депортация наших людей и детей на оккупированные территории или территории государства-агрессора», — заявила она.

По словам Венедиктовой, по преступлениям, совершенным в Киевской области, идентифицированы 15 подозреваемых, из них 10 считаются причастными к преступлениям в Буче (ранее она опубликовала имена этих десяти человек)

В начале апреля Венедиктова сообщала о фиксировании пяти тысяч преступлений, предварительно квалифицированных как военные преступления.

Читайте также

«Думаешь, я этого хочу? Я больной. Я ненормальный» Российские солдаты насиловали женщин и убивали мужчин в мирном селе под Киевом. Расследование «Медузы»

Читайте также

«Думаешь, я этого хочу? Я больной. Я ненормальный» Российские солдаты насиловали женщин и убивали мужчин в мирном селе под Киевом. Расследование «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь