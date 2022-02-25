Российские войска осаждают Киев. Путин предлагает совершить государственный переворот в Украине ООН сообщает о гибели мирных жителей

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Жилой дом в Киеве, поврежденный в результате обстрела утром 25 февраля Chris McGrath / Getty Images

Российские войска подошли к Киеву — или даже вошли в него. Им удалось взять под контроль близлежащий аэропорт Антонов в поселке Гостомель, за который шли тяжелые бои. В первой половине дня стрельба была в районе Оболонь на севере украинской столицы. В правительстве Украины сообщили, что украинские военные заходят в город для удержания обороны. Днем российские СМИ распространили информацию, что президента Украины Владимира Зеленского «вывезли в бункер»; вечером он опубликовал видео с улиц Киева, в котором заверил, что находится в городе.

Наступление и бои продолжаются на других направлениях российского вторжения, в том числе по направлению к Киеву. Россия заявляет о блокировании городов Чернигов, Сумы и Конотоп к северу и востоку от Киева. В Херсоне власти сообщили о прорыве обороны города; власти Николаева призвали жителей готовить «коктейли Молотова». Подробно о ситуации на фронте во второй день войны читайте в этом материале «Медузы».

ООН сообщила, что погибли не менее 25 мирных жителей. По данным организации, более 100 человек получили ранения (эти данные в организации считают, вероятно, заниженными). Около ста тысяч человек покинули свои дома. Позже власти Сумской и Киевской областей сообщили о гибели в общей сложности девяти человек и ранении 30 в результате российских обстрелов.

Российские военные 25 февраля заявили об «уничтожении» 200 украинцев в Гостомели. Украинская сторона — о «потере» россиянами тысячи человек за день (судя по всему, подразумеваются погибшие, раненые и пленные). Противоречивые сообщения появлялись о боях на Змеином острове, про гибель на котором 13 пограничников ранее сообщали украинские власти. Минобороны РФ сообщило, что «в районе» острова сдались 82 украинских военнослужащих; Украина заявила о контроле над островом, но потом опровергла эти данные.

Казалось, возможны переговоры. В первой половине дня представитель офиса президента Украины, а затем и сам Владимир Зеленский заявили, что готовы к переговорам с Россией; в первом заявлении шла речь о готовности обсуждать «нейтральный статус» Украины. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ готов направить в Минск делегацию Минобороны, МИДа и администрации президента для переговоров с Украиной.

Но Путин призвал к перевороту в Украине. Ближе к вечеру было опубликовано заявление Владимира Путина о том, что России будет проще договориться с украинскими военными, если они возьмут власть в стране в свои руки, чем с «засевшей в Киеве шайкой наркоманов и неонацистов». Сразу после этого Песков заявил, что украинская сторона сперва высказалась за проведение переговоров в Варшаве, а не в Минске, а затем «взяла паузу». Кремль также обвинил Киев в развертывании систем залпового огня в жилых кварталах столицы.

ЕС и Великобритания объявили о санкциях против лично Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Речь идет о заморозке активов, но не о запрете на передвижение. Комитет министров Совета Европы решил приостановить членство России в этой организации. Кроме того, Россию лишили участия в «Евровидении-2022», а финал Лиги чемпионов УЕФА был перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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