Минобороны РФ: при захвате аэродрома в Гостомеле «уничтожены более 200 человек» из украинских спецподразделений. Киев «блокирован с запада»
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Минобороны РФ заявило, что при захвате аэродрома в Гостомеле под Киевом были «уничтожены» «более 200 человек из состава специальных подразделений Украины». Российская сторона, по утверждению ведомства, потерь не понесла.
«В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада», — заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он также заявил, что российские войска блокировали Чернигов.
Бои за контроль над аэропортом Антонов в Гостомеле к северо-западу от Киева шли с первых часов войны. Украинские военные несколько раз сообщали, что им удалось вернуть контроль над объектом.