Совет директоров решил ликвидировать радиоканал и сайт «Эха Москвы»
Источник: Алексей Венедиктов
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Совет директоров принял решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эха Москвы», сообщил главный редактор Алексей Венедиктов.
Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение «Эха» из магазина Google Play.
Трансляция программ «Эха Москвы» продолжается на ютьюбе.
Новость дополняется.