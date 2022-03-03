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Совет директоров решил ликвидировать радиоканал и сайт «Эха Москвы» 

Источник: Алексей Венедиктов

Совет директоров принял решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эха Москвы», сообщил главный редактор Алексей Венедиктов.

Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение «Эха» из магазина Google Play.

Трансляция программ «Эха Москвы» продолжается на ютьюбе.

Новость дополняется.

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