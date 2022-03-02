Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием вывести российские войска из Украины. Против голосовали только РФ, Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея

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Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции с требованием к России вывести свои войска с территории Украины. Об этом сообщается в твиттере ООН.

В поддержку проекта проголосовала 141 страна, пять — Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея — вступили против, еще 35 государств — воздержались.

Проект резолюции требует, чтобы Россия прекратила применение силы против Украины, а также немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с ее территории в международно признанных границах.

Авторы резолюции также потребовали от Москвы отказаться от признания независимости Донецкой и Луганской народных республик и призывали все стороны соблюдать .

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Резолюции Генассамблеи ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства, отмечает РИА Новости. Назначать такие меры может Совбез организации.

25 февраля в Совбезе ООН Россия наложила вето на резолюцию США и Албании с призывом к российской стороне немедленно прекратить специальную операцию на Украине.

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