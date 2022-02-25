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Зеленский объявил всеобщую мобилизацию

Источник: Президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Документ опубликован на официальном сайте украинского президента.

Мобилизация обоснована военным вторжением России. Ее поручено провести во всех регионах Украины в течение 90 суток со дня вступления в силу указа.

22 февраля, после признания Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Зеленский издал указ о призыве резервистов, но заявил, что пока не видит необходимости во всеобщей мобилизации.

Утром 24 февраля, после начала российского вторжения, Владимир Зеленский ввел в Украине военное положение сроком на 30 суток. Мужчин в возрасте 18-60 лет, имеющих украинское гражданство, перестали выпускать из страны.

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