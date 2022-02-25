Из Украины перестали выпускать мужчин 18-60 лет с украинским гражданством
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Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие украинское гражданство, не смогут выехать за пределы страны. Об этом написал в фейсбуке начальник Львовской таможни Даниил Меньшиков.
«В связи с военным положением мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускать за пределы нашего государства. Просьба не создавать панику и не пробовать самовольно пересекать границу!» — призвал Меньшиков.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение утром 24 февраля, после начала российского вторжения. Военное положение введено сроком на 30 суток.