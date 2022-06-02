Ангела Меркель осудила «варварскую войну» России и заявила о солидарности с Украиной

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о своей солидарности с Украиной и поддержке права украинцев защищать свою страну в войне с Россией.

Об этом она сказала во время своего первого публичного выступления примерно за шесть месяцев, отмечает ARD. Ранее заявления Меркель распространяли представителями ее офиса, добавляет ТАСС.

Меркель выступила на мероприятии, приуроченном к уходу в отставку главы германской ассоциации немецких профсоюзов Райнера Хоффмана. Она назвала происходящее в Украине «варварской войной», которую нужно закончить как можно скорее.

По словам бывшего канцлера, пока никто не может точно оценить, насколько далеко идущими будут последствия российского вторжения. Но они, считает Меркель, будут значительными, особенно для украинцев. Она отметила, что в ходе войны пострадали мирные жители. «Пример этого ужаса — Буча», — сказала она.

В нынешней ситуации, по мнению Меркель, ключевое значение имеет единство Евросоюза. «Мы никогда не должны воспринимать мир и свободу как нечто само собой разумеющееся», — добавила бывший канцлер. Она также выразила поддержку усилиям правительства Германии, ЕС, других стран и международных организаций, которые нацелены на прекращение боевых действий.

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С начала войны в Украине Ангела Меркель практически не высказывалась о российском вторжении в Украину. 25 февраля она назвала войну «переломным событием в истории Европы после окончания холодной войны».

Нынешнее заявление бывшего канцлера прозвучало на фоне критики политики правительства Меркель в отношении России внутри Германии, а также со стороны Украины, США и других стран, отмечает Reuters.

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