«Новая газета» решила остановить работу до окончания «специальной операции на территории Украины»

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Роскомнадзор вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение за упоминание НКО — «иностранного агента» без маркировки. Об этом в регуляторе рассказали ТАСС.

В какой публикации не было маркировки «иноагента», ведомство не уточнило. Первое аналогичное предупреждение Роскомнадзор направил редакции 22 марта. Тогда тоже не сообщалось, какая публикация вызвала претензии.

Само издание после второго предупреждения регулятора сообщило в соцсетях, что приостанавливает «выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания „специальной операции на территории Украины“».

На сайте издания отмечается, что два предупреждения Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ.

«Мы очень благодарны нашим читателям, мы надеемся когда-то вернуться», — заявил «Медузе» главный редактор «Новой», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. Он отказался раскрыть дальнейшие планы издания и сообщить, будет ли коллектив газеты распущен.

На вопрос о причинах случившегося Муратов ответил: «Все, что мы сообщили в нашем заявлении, является исчерпывающим. У нас своя политика, и это не означает, что она должна быть публичной».

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После начала «спецоперации» в Украине Роскомнадзор запретил СМИ называть боевые действия войной, нападением или вторжением, а также ссылаться на другие источники, кроме официальных российских. Вскоре многие независимые и иностранные СМИ были заблокированы в России под предлогом распространения ложной информации о действиях российских военных.

В начале марта в России вступил в силу закон, предусматривающий административную и уголовную ответственность за «дискредитацию» российских военных и распространение «фейков» об их действиях. Максимальное наказание по новым статьям — от штрафов до лишения свободы на срок до 15 лет.

4 марта «Новая газета», как ряд других СМИ, решила удалить материалы, связанные с войной в Украине, из-за принятия закона. На следующий день на сайте издания вышел репортаж Елены Костюченко из Одессы, где, в частности, вместо слова «война» используется фраза «слово, запрещенное в России».

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