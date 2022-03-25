В России фактически введено военное положение. Ограничены свобода слова, собраний и передвижения Главное из доклада «Агоры» и «Сетевых свобод»

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Сергей Рыбежский / Коммерсантъ

В России фактически введено военное положение с ограничением базовых конституционных прав. Такой вывод содержится в докладе «Россия: права человека на военном положении», подготовленном главой «Международной Агоры» Павлом Чиковым и руководителем «Сетевых свобод» Дамиром Гайнутдиновым.

Как отмечают авторы доклада, в России в течение месяца, прошедшего с начала вторжения в Украину, были чрезвычайно ограничены основные конституционные права и свободы: собраний, слова, передвижения и частной собственности.

Свобода собраний

С начала войны власти не согласовали ни одной антивоенной акции (как и ни одного мероприятия в поддержку «военной операции») под предлогом «антиковидных ограничений». Участников несогласованных акций массово задерживают — число задержанных уже превысило 15 тысяч человек, при этом сообщается о десятках случаев их избиений сотрудниками полиции.

При этом, отмечается в докладе, в разгар протестов Госдума оперативно приняла поправки, фактически ставшие «законами о военной цензуре» — об административной и уголовной ответственности за «фейки» и «дискредитацию» действий российской армии. Это произошло 4 марта, а уже 6 марта они начали активно применяться — по всей стране было составлено около 60 административных протоколов.

К настоящему моменту возбуждено более десяти уголовных дел, четыре из которых — в отношении журналистов. Кроме того, известно о десятках следственных мероприятий в отношении журналистов и гражданских активистов по уголовным делам, формально не связанным с протестами.

Свобода слова

Ограничения свободы слова последовали с самого начала войны — уже 26 февраля Роскомнадзор начал рассылать уведомления в СМИ о необходимости удалить информацию о боевых действиях, а через несколько дней начались массовые блокировки интернет-изданий. В общей сложности к настоящему моменту блокировки затронули по меньшей мере 811 информационных ресурсов. Помимо СМИ, власти начали борьбу с соцсетями — были заблокированы фейсбук, твиттер и инстаграм, а компанию Meta признали «экстремистской организацией», напоминают авторы доклада. Вопрос о продолжении деятельности Google и ее сервисов в России до сих пор остается открытым.

Авторы доклада отмечают, что одновременно технологические компании из ЕС и США по собственной инициативе прекращают обслуживание клиентов в России и вводят запрет на доступ к сервисам с российских IP-адресов. Все это уже существенно ограничило связность российского сегмента интернета.

Свобода передвижения

Как отмечают авторы доклада, в связи с военными действиями для жителей России резко сократилась возможность реализации свободы передвижения. В первую очередь, это связано с закрытием неба западными странами для российских самолетов и ответными действиями властей РФ, которые запретили летать западным авиакомпаниям. Передвижение внутри России было осложнено из-за закрытия 11 аэропортов в центральной и южной частях страны.

При этом по суше свободно выехать из России можно только в Беларусь (у которой также нет авиасообщения с Европой). С 30 марта будут сняты ограничения на выезд в Казахстан и Монголию, однако фактически это также не позволит выехать по суше куда-либо дальше Центральной Азии, отмечают авторы доклада. Сухопутные границы со странами Балтии, Финляндией, Грузией, Азербайджаном остаются закрытыми под предлогом антиковидных ограничений.

Право частной собственности

В рамках шагов по противодействию санкциям, направленных на защиту российской экономики, власти фактически решили пойти на ограничение права частной собственности. В Госдуму 23 марта был внесен законопроект, который позволит россиянам не исполнять свои обязательства, если это становится «окончательно невозможным» при введении «ограничительных мер» против России в «условиях недружественных действий иностранных государств».

Роспатент занялся разработкой норм по ограничению прав правообладателей — иностранных компаний. Суд в Кировской области 3 марта вынес прецедентное решение, в котором отказал в компенсации компании из Великобритании за нарушение исключительных прав на том основании, что правообладатель «находится в недружественной стране».

Давление на оппозицию и СМИ в 2021 году было частью подготовки к вторжению

Авторы доклада также отмечают, что после вторжения в Украину «стала понятна логика и предпосылки тотального давления власти на политическую оппозицию и медиа», которое оказывалось весь 2021 год — это приговор Алексею Навальному и признание «экстремистской организацией», борьба со структурами Михаила Ходорковского и с наиболее активными членами КПРФ, объявление десятков СМИ «иностранными агентами». «И те, и другие формировали общественное мнение и неизбежно создали бы [с началом войны] мощное противодействие государственной пропаганде», — подчеркивается в докладе.

Началась внутриполитическая подготовка к конфликту в ноябре 2020 года, считают авторы доклада — когда вскоре после серии заседаний Совета безопасности закон о СМИ был дополнен положениями, позволяющими признавать «иностранными агентами» физических лиц.

Мероприятия по контролю российского интернета и технической подготовке к его изоляции от глобальной сети началась еще раньше, весной 2020 года — когда Александра Жарова, который, как отмечают авторы доклада, «не справился с задачей подчинения Рунета», во главе Роскомнадзора заменил Андрей Липов. Именно при нем началась подготовка к массовым блокировкам СМИ и соцсетей, а также, отмечается в докладе, кардинально изменилась тональность взаимодействия с глобальными IT-компаниями — их перестали рассматривать как партнеров.

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