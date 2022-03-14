Как власти мешают россиянам высказываться против войны и преследуют их за это Главное из доклада «ОВД-Инфо»

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Дмитрий Ловецкий / AP / Scanpix / LETA

За первые две недели войны на Украине российские власти развернули беспрецедентную кампанию давления на россиян, выступающих против этой войны. После начала боевых действий Госдума в рекордные сроки приняла закон о запрете публичной «дискредитации» действий вооруженных сил, фактически поставив вне закона любые высказывания, отличающиеся от официальной точки зрения на «специальную военную операцию». Параллельно с этим власти начали блокировать соцсети и независимые СМИ, жестко разгонять акции протеста и оказывать давление на людей, которые выступают против войны, через организации, в которых они работают. Проект детально проанализировал репрессивную кампанию в докладе «Нет войне. Как российские власти борются с антивоенными протестами», «Медуза» тезисно пересказывает оттуда главное.

Начата блокировка соцсетей. В том числе Instagram, которым пользовались 80 миллионов россиян

4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook. Поводом для блокировки стали «дискриминационные действия» администрации соцсети, заблокировавшей ряд аккаунтов российских провластных СМИ. Также был заблокирован Twitter — за распространение «недостоверной информации» о происходящем на Украине.

14 марта в России заблокировали Instagram, в котором насчитывается 80 миллионов аккаунтов из России. Этому предшествовала просьба Генпрокуратуры признать «экстремистской организацией» компанию Meta, владельца Facebook, Instagram и WhatsApp. Причиной этого стали новые внутренние правила модерации Meta, которые предписывали не удалять угрозы в отношении российских военных, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко (14 марта стало известно, что Meta от них отказалась).

YouTube 11 марта объявил о блокировке каналов российских государственных СМИ, объяснив это нарушением политики об отрицании насилия. 14 марта Роскомнадзор потребовал от хостинга разблокировать каналы Гостелерадиофонда (принадлежит ВГТРК), угрожая в противном случае заблокировать YouTube. Ультимативных требований о разблокировке других каналов ведомство пока не выдвигало.

Соцсеть TikTok временно запретила российским пользователям выкладывать новые стримы и видео, объяснив это возросшими правовыми рисками.

Власти отказываются согласовывать антивоенные акции. Их участников избивают полицейские

Власти крупнейших городов России отказывают в проведении антивоенных акций и одиночных пикетов, мотивируя это продолжающейся пандемией коронавируса. При этом, подчеркивает "ОВД-Инфо", практически все другие мероприятия, подразумевающие массовое скопление людей, давно проходят без ограничений.

Количество задержаний на акциях — беспрецедентное. С 24 февраля по 13 марта в 155 городах России были задержаны почти 15 тысяч человек. При этом поводами для задержаний становились не только массовые акции, но и любые другие формы выражения протеста, такие как использование антивоенной символики, возложение цветов или одежда в цветах украинского флага. При этом задержания, вопреки требованиям закона, в том числе проводили и силовики без опознавательных знаков.

Задержанные сообщали о применении избыточной силы полицейскими непосредственно при задержаниях, а также избиениях в отделах полиции. Как минимум в нескольких десятках случаев избитым потребовалась госпитализация. Задержанные также сообщали о порче личных вещей, разбитых стеклах автомобилей и телефонов.

Журналистам запретили называть войну войной. Десятки изданий были заблокированы в России

В самый первый день войны Роскомнадзор потребовал от СМИ, чтобы при описании событий они использовали информацию только из официальных российских источников, в противном случае пригрозив штрафами и блокировками. Уже через два дня десять российских СМИ получили требования ограничить доступ к «недостоверной информации» — РКН прямо заявил, что его претензии связаны с тем, что происходящее на Украине эти СМИ называют «войной», «нападением» или «вторжением», а не «специальной операцией», как требовали российские власти.

Через несколько дней начались массовые блокировки СМИ — в основном, это объяснялось «распространением заведомо ложной информации» о войне на Украине. Сначала были заблокированы многие российские независимые СМИ («Эхо Москвы», , , The Village, «Тайга.Инфо»), затем — иностранные («Медуза», Deutsche Welle, , «Русская служба Би-би-си»). Также в список заблокированных попали десятки крупных украинских СМИ.

Многие СМИ под угрозой блокировок и уголовного преследования по новому закону о «дискредитации» военных приняли решение о временном прекращении работы ("Дождь", Znak.com, российские отделения CNN, Bloomberg, CBS, «Би-би-си»), другие (The Bell», «Новая газета», ) вынужденно отказались от освещения войны.

Против антивоенных активистов массово заводятся уголовные дела. Их уже несколько десятков

Всего известно о 21 уголовном деле, связанном с реакцией людей на войну на Украине.

Как минимум шесть дел возбуждены против участников антивоенных акций. Их обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Также Генпрокуратура предупредила, что участие в антивоенных акциях может быть расценено как участие в деятельности экстремистской организации (вероятно, пишет "ОВД-Инфо", потому что к участию в акциях призывал Алексей Навальный).

За нанесение антивоенных надписей возбуждены четыре дела о вандализме. Также известно о двух делах по статье о хулиганстве за антивоенные перформансы.

Из-за высказываний в соцсетях возбуждаются дела о призывах к экстремистской деятельности и о публичном распространении заведомо ложной информации.

Власти широко противодействуют антивоенным инициативам. Преследованию подвергаются даже те, кто просто подписывал открытые письма

Администрации вузов оказывают давление на сотрудников или студентов, которые высказываются против войны. В десятках учебных заведений были проведены беседы о недопустимости участия в митингах и ответственности за высказывание позиции, отличной от официальной. Студентам многих вузов угрожают отчислением или выселением из общежитий в случае, если они будут участвовать в акциях. В СПбГУ уже отчислили двух студентов и подготовили приказы об отчислении еще 13. В школах администрации оказывают давление на учителей, которые выступают с антивоенных позиций.

НКО и благотворительные фонды, которые подписали открытое письмо к президенту против военных действий отключили от благотворительной программы на сайте мэра Москвы. В Госдуме предложили лишать НКО, «выступающие против интересов России», государственной поддержки. Пока эта инициатива не рассмотрена.

Наиболее часто давлению, отмечает "ОВД-Инфо", подвергаются деятели культуры. Работникам некоторых театров под угрозой увольнения запретили высказывать свою позицию в соцсетях. Телеканалы «Пятница» и ТНТ закрыли шоу и разорвали отношения с продюсерами, высказавшимися против войны. Некоторые известные деятели из области искусства рассказывали о звонках с угрозами. Также сообщалось об отмене выступлений артистов, публично выступивших против военных действий.

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