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Как власти мешают россиянам высказываться против войны и преследуют их за это Главное из доклада «ОВД-Инфо»

Источник: Meduza
Дмитрий Ловецкий / AP / Scanpix / LETA

За первые две недели войны на Украине российские власти развернули беспрецедентную кампанию давления на россиян, выступающих против этой войны. После начала боевых действий Госдума в рекордные сроки приняла закон о запрете публичной «дискредитации» действий вооруженных сил, фактически поставив вне закона любые высказывания, отличающиеся от официальной точки зрения на «специальную военную операцию». Параллельно с этим власти начали блокировать соцсети и независимые СМИ, жестко разгонять акции протеста и оказывать давление на людей, которые выступают против войны, через организации, в которых они работают. Проект «ОВД-Инфо» детально проанализировал репрессивную кампанию в докладе «Нет войне. Как российские власти борются с антивоенными протестами», «Медуза» тезисно пересказывает оттуда главное.

Начата блокировка соцсетей. В том числе Instagram, которым пользовались 80 миллионов россиян

  • 4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook. Поводом для блокировки стали «дискриминационные действия» администрации соцсети, заблокировавшей ряд аккаунтов российских провластных СМИ. Также был заблокирован Twitter — за распространение «недостоверной информации» о происходящем на Украине.
  • 14 марта в России заблокировали Instagram, в котором насчитывается 80 миллионов аккаунтов из России. Этому предшествовала просьба Генпрокуратуры признать «экстремистской организацией» компанию Meta, владельца Facebook, Instagram и WhatsApp. Причиной этого стали новые внутренние правила модерации Meta, которые предписывали не удалять угрозы в отношении российских военных, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко (14 марта стало известно, что Meta от них отказалась).
  • YouTube 11 марта объявил о блокировке каналов российских государственных СМИ, объяснив это нарушением политики об отрицании насилия. 14 марта Роскомнадзор потребовал от хостинга разблокировать каналы Гостелерадиофонда (принадлежит ВГТРК), угрожая в противном случае заблокировать YouTube. Ультимативных требований о разблокировке других каналов ведомство пока не выдвигало.
  • Соцсеть TikTok временно запретила российским пользователям выкладывать новые стримы и видео, объяснив это возросшими правовыми рисками.

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Власти отказываются согласовывать антивоенные акции. Их участников избивают полицейские

  • Власти крупнейших городов России отказывают в проведении антивоенных акций и одиночных пикетов, мотивируя это продолжающейся пандемией коронавируса. При этом, подчеркивает "ОВД-Инфо", практически все другие мероприятия, подразумевающие массовое скопление людей, давно проходят без ограничений.
  • Количество задержаний на акциях — беспрецедентное. С 24 февраля по 13 марта в 155 городах России были задержаны почти 15 тысяч человек. При этом поводами для задержаний становились не только массовые акции, но и любые другие формы выражения протеста, такие как использование антивоенной символики, возложение цветов или одежда в цветах украинского флага. При этом задержания, вопреки требованиям закона, в том числе проводили и силовики без опознавательных знаков.
  • Задержанные сообщали о применении избыточной силы полицейскими непосредственно при задержаниях, а также избиениях в отделах полиции. Как минимум в нескольких десятках случаев избитым потребовалась госпитализация. Задержанные также сообщали о порче личных вещей, разбитых стеклах автомобилей и телефонов.

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  • В самый первый день войны Роскомнадзор потребовал от СМИ, чтобы при описании событий они использовали информацию только из официальных российских источников, в противном случае пригрозив штрафами и блокировками. Уже через два дня десять российских СМИ получили требования ограничить доступ к «недостоверной информации» — РКН прямо заявил, что его претензии связаны с тем, что происходящее на Украине эти СМИ называют «войной», «нападением» или «вторжением», а не «специальной операцией», как требовали российские власти.
  • Через несколько дней начались массовые блокировки СМИ — в основном, это объяснялось «распространением заведомо ложной информации» о войне на Украине. Сначала были заблокированы многие российские независимые СМИ («Эхо Москвы», «Дождь», «Медиазона», The Village, «Тайга.Инфо»), затем — иностранные («Медуза», Deutsche Welle, «Радио Свобода», «Русская служба Би-би-си»). Также в список заблокированных попали десятки крупных украинских СМИ.
  • Многие СМИ под угрозой блокировок и уголовного преследования по новому закону о «дискредитации» военных приняли решение о временном прекращении работы ("Дождь", Znak.com, российские отделения CNN, Bloomberg, CBS, «Би-би-си»), другие (The Bell», «Новая газета», Republic) вынужденно отказались от освещения войны.

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Против антивоенных активистов массово заводятся уголовные дела. Их уже несколько десятков

  • Всего известно о 21 уголовном деле, связанном с реакцией людей на войну на Украине.
  • Как минимум шесть дел возбуждены против участников антивоенных акций. Их обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Также Генпрокуратура предупредила, что участие в антивоенных акциях может быть расценено как участие в деятельности экстремистской организации (вероятно, пишет "ОВД-Инфо", потому что к участию в акциях призывал Алексей Навальный).
  • За нанесение антивоенных надписей возбуждены четыре дела о вандализме. Также известно о двух делах по статье о хулиганстве за антивоенные перформансы.
  • Из-за высказываний в соцсетях возбуждаются дела о призывах к экстремистской деятельности и о публичном распространении заведомо ложной информации.

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Власти широко противодействуют антивоенным инициативам. Преследованию подвергаются даже те, кто просто подписывал открытые письма

  • Администрации вузов оказывают давление на сотрудников или студентов, которые высказываются против войны. В десятках учебных заведений были проведены беседы о недопустимости участия в митингах и ответственности за высказывание позиции, отличной от официальной. Студентам многих вузов угрожают отчислением или выселением из общежитий в случае, если они будут участвовать в акциях. В СПбГУ уже отчислили двух студентов и подготовили приказы об отчислении еще 13. В школах администрации оказывают давление на учителей, которые выступают с антивоенных позиций.
  • НКО и благотворительные фонды, которые подписали открытое письмо к президенту против военных действий отключили от благотворительной программы на сайте мэра Москвы. В Госдуме предложили лишать НКО, «выступающие против интересов России», государственной поддержки. Пока эта инициатива не рассмотрена.
  • Наиболее часто давлению, отмечает "ОВД-Инфо", подвергаются деятели культуры. Работникам некоторых театров под угрозой увольнения запретили высказывать свою позицию в соцсетях. Телеканалы «Пятница» и ТНТ закрыли шоу и разорвали отношения с продюсерами, высказавшимися против войны. Некоторые известные деятели из области искусства рассказывали о звонках с угрозами. Также сообщалось об отмене выступлений артистов, публично выступивших против военных действий.

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