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Центробанк поднял ключевую ставку до 20%

Источник: Банк России

Банк России объявил об экстренном повышении ключевой ставки до 20%.

Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступит с заявлением по итогам заседания совета директоров в 16:00 28 февраля по московскому времени.

Мера принята в связи с новыми западными санкциями против России из-за вторжения в Украину. Они в частности предполагают заморозку активов ЦБ на Западе и отключение некоторых российских банков от системы SWIFT.

Последний раз до этого Центробанк поднимал ключевую ставку 11 февраля — до 9,5% годовых.

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