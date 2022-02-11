Центробанк России повысил ключевую ставку до 9,5%

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Центробанк России на первом заседании по ключевой ставке в 2022 году повысил ставку на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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