Центробанк России повысил ключевую ставку до 9,5%
Источник: Банк России
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Центробанк России на первом заседании по ключевой ставке в 2022 году повысил ставку на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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