Инфляция в России в 2021 году достигла 8,4%. Это максимум за шесть лет

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В 2021 году инфляция в России составила 8,39%, следует из предварительной оценки Росстата. Окончательную оценку ведомство представит 12 января.

Продовольственные товары за год подорожали на 10,62%, непродовольственные — на 8,58%. Цены на услуги выросли на 4,98%.

Как отмечает «Интерфакс», в 2021 году инфляция стала максимальной с 2015 года, когда она равнялась 12,9%.

В 2020 году рост цен в России составил 4,91%. В 2022 году, согласно прогнозу ЦБ, цены вырастут на 4-4,5%. Прогноз правительства равен 4%.

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Центробанк и правительство прогнозировали, что в 2021 году инфляция не выйдет за пределы 4%. В дальнейшем власти не раз пересматривали свои прогнозы в сторону повышения.

27 декабря глава банка Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России будет выше 8%. При этом, по ее словам, цены на некоторые товары (в частности, продукты питания) за год выросли еще сильнее.

28 декабря Росстат сообщил, что в 2022 году изменит методику подсчета недельной инфляции. Ранее ведомство изменило способ подсчета бедных в России. В результате их оказалось почти на три миллиона меньше, чем год назад.

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