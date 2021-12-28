Росстат изменит методику подсчета недельной инфляции

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Росстат с начала 2022 года значительно изменит методику подсчета недельной инфляции. Об изменениях сообщается на сайте ведомства.

Теперь потребительские цены будут регистрироваться не в понедельник, а в пятницу. В Росстате отмечают, что таким образом смогут учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник, а также на ярмарках выходного дня, открывающихся в пятницу.

Сам показатель недельной инфляции теперь будет считаться по . Ранее так считалась только месячная инфляция.

Помимо этого, будет изменен набор потребительской корзины при расчете и недельной, и месячной инфляции. В него, в частности, включат абонемент в фитнес-центр и турпутевку в Египет.

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По итогам 2021 года инфляция в России, как ожидается, превысит 8%. При этом, как отмечала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, «по широкому кругу товаров» цены выросли больше. Целевым уровнем инфляции для ЦБ на 2021 год были 4%.

Росстат в последнее время регулярно меняет методики подсчета различных показателей, связанных с уровнем благосостояния населения. Так, в декабре 2021 года ведомство впервые посчитало количество бедных по измененной методике — и их оказалось почти на три миллиона меньше, чем год назад.

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