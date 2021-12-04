Власти впервые рассчитали количество бедных в России по новой методике. Их стало почти на три миллиона меньше, чем год назад

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По итогам девяти месяцев 2021 года число россиян, живущих за границей бедности, составило 17,6 миллиона человек (12,1% населения). Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Росстата.

Границу бедности в январе — сентябре ведомство определило на уровне 11 788 рублей в месяц для всего населения.

По итогам III квартала 2021 года число живущих за границей бедности, составило 16 миллионов человек (11% населения). Это на 2,8 млн человек меньше, чем по итогам . Кроме того, это самый низкий показатель за все аналогичные периоды по крайней мере с 2010 года, пишет РБК.

«Снижение доли граждан, располагающих доходами ниже границы бедности, обусловлено восстановлением рынка труда до допандемических показателей, единовременными выплатами на детей школьного возраста и для пенсионеров… а также введением новых мер поддержки для малообеспеченных семей с детьми», — пояснил Минтруд.

Как сообщает РБК, Росстат впервые применил показатель «граница бедности» для расчета количества и доли бедных в России. Этот показатель ввели в конце ноября. Раньше вместо него использовали прожиточный минимум. Но с 2021 года методика определения прожиточного минимума изменилась, и новые данные по уровню бедности оказались несопоставимы с данными за прошлые годы.

С 1992 года уровень бедности в России определяли как количество и долю населения с доходами ниже . При этом сам прожиточный минимум до 2021 года пересчитывали ежеквартально на основе стоимости . С 2021 года его определяют как 44,2% россиян и перечитывают раз в год. Из-за изменения методики оценки прожиточного минимума данные по уровню бедности в России в 2021 году оказались несопоставимы с данными за предыдущие периоды. Поэтому в конце ноября Минтруд ввел новый инструмент для оценки бедности в стране — .

В 2019 году уровень бедности в России составил 12,3% населения, в 2020 году — 12,1% населения. Минимальный уровень бедности в стране был отмечен в 2012 году —10,7% населения.

В майских указах 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству к 2024 году снизить уровень бедности в стране вдвое, до 6,5%. В 2020 году Путин отложил срок выполнения этой задачи на 2030 год.

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