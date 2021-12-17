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Банк России принял решение о повышении на сто базисных пунктов, до 8,5% годовых.

Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение годовой инфляции к 4%.

Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, ближайшее из которых намечено на 11 февраля.

В 2021 году ЦБ РФ семь раз (с учетом последнего решения) пересматривал ключевую ставку в сторону повышения.

Повышение ключевой ставки, в числе прочего, может приводить к росту ставок по кредитам.

8,5%, обращает внимание РБК, максимальное с октября 2017 года значение ключевой ставки.

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