Сбербанк второй раз за месяц повысил ставки по ипотеке

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Сбербанк четвертый раз с начала года и второй раз за последний месяц пересмотрел ставки по ипотечному кредитованию в сторону повышения.

Базовая ставка по ипотеке при приобретении строящегося жилья теперь составляет 9,3% — это на 0,5 процентных пункта больше, чем было ранее, сообщает РБК. Базовая ставка для покупки готового жилья выросла на 0,2 процентных пункта и теперь тоже составляет 9,3%.

Предыдущий раз Сбербанк повышал ставки для ипотечных кредитов 15 ноября. Тогда пересмотр условий кредитов на приобретение недвижимости связывали повышением ЦБ с 22 октября ключевой ставки на 75 базисных пунктов, до 7,5% годовых. От ключевой ставки, в числе прочего, зависит, под какой процент банки выдают кредиты заемщикам.

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