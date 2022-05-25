В российскую армию начнут набирать контрактников в возрасте до 50 лет

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Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении и в целом законопроект, отменяющий верхний возрастной предел для заключения первого контракта с вооруженными силами России.

Как сообщает ТАСС, затем законопроект был одобрен в Совете Федерации. За внесение поправок проголосовали 159 сенаторов и один воздержался.

Согласно действующему законодательству, заключить первый контракт на прохождение военной службы могут граждане России от 18 до 40 лет, а также иностранцы в возрасте до 30 лет. В пояснительной записке к новым поправкам говорится, что контракт смогут заключать люди трудоспособного возраста.

Замглавы Минобороны РФ Николай Панков пояснил, что речь идет о людях до 50 лет.

«До какого возраста мы теперь можем брать граждан Российской Федерации и иностранных граждан на военную службу по контракту? Можно ответить абсолютно точно — до 50-летнего возраста. Россияне, которые пребывают в запасе рядовыми и сержантами, стоят на воинском учете до 50-летнего возраста. Вот, собственно говоря, это та категория, с которой можно работать», — сказал Панков.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. По мнению авторов поправок — председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и его заместителя Андрея Красова — достаточный уровень профессионализма достигается к 40-45 годам.

Законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта с вооруженными силами России приняли по истечении трех месяцев войны в Украине. По мнению многих аналитиков, России не удастся добиться существенных успехов в войне без значительного увеличения своей группировки в Украине. Западные и украинские СМИ и чиновники в начале мая говорили, что в России готовится мобилизация, но пока такого решения принято не было.

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